Un galà della danza con il concorso internazionale “Piero della Francesca”

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Due giorni dedicati alla danza con l’undicesima edizione del concorso internazionale “Piero della Francesca”.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Progetti Per La Danza, sarà nuovamente ospitato dal Teatro Petrarca di Arezzo e rinnoverà un collaudato format dove lo spettacolo verrà abbinato alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti del panorama coreutico.

Centinaia di allievi e di allieve di venti scuole di tutta Italia sono attesi sabato 1 e domenica 2 marzo in città per presentare balletti e coreografie davanti a una giuria con maestri e coreografi di spessore internazionale, con i più meritevoli che riceveranno in premio borse di studio per l’accesso ad accademie, compagnie, eventi o centri di formazione.

La novità è rappresentata dal patrocinio del Settore Nazionale Danza della Opes che ha riconosciuto il concorso “Piero della Francesca” tra gli eventi più significativi della penisola per promuovere la valenza etica e sociale della danza, garantendo confronto, inclusione e aggregazione.

“Il concorso”, scrive l’Opes, “offre opportunità di confronto e crescita a tutti gli aspiranti ballerini del territorio nazionale. Numerose scuole e allievi negli anni hanno partecipato a questo evento che si impone per gli elevati standard qualitativi e organizzativi, ottenendo il sostegno della critica e dei professionisti della danza”.

Il fine settimana sarà aperto alle 14.30 di sabato 1 marzo da una masterclass con i maestri Ugo Ranieri, già primo ballerino del teatro “San Carlo” di Napoli, e Vito Cassano e Claudia Cavalli della compagnia EleinaD che offriranno momenti di perfezionamento e crescita artistica.

Il cuore dell’evento sarà poi la domenica quando, a partire dalle 9.00, verrà aperto il concorso con le esibizioni dedicate ai bambini, alle composizioni coreografiche e ai gruppi hip-hop che saranno giudicati da esperti del settore quali Manola Maiani, Giorgia Gabriele, Laila Moscatelli e Paolo Aloise.

Il programma del concorso “Piero della Francesca” entrerà poi nel vivo dalle 14.30 con un incalzante susseguirsi di coreografie presentate dalle diverse scuole coinvolte che permetteranno di assistere a un vero e proprio galà dedicato all’arte della danza nelle sue molteplici declinazioni: dal classico al neoclassico, dal modern al contemporaneo.

La responsabilità di valutare i singoli balletti spetterà alla giuria composta da Daniele Cipriani, Mia Molinari, Francesco Nappa e Ugo Ranieri che saranno a disposizione degli allievi con consigli per il miglioramento delle singole performance e che assegneranno i vari riconoscimenti in palio.

Tra questi rientrano borse di studio per eventi, progetti e stage promossi dalla Progetti Per La Danza quali Canoni Inversi, InDanza&InArte, Hip Hop Competition o Collettivo Arezzo Ballet, ma anche per la rassegna internazionale SoloCoreografico, per il festival World Dance Movement o per le compagnie EleinaD o Opus Ballet.

La comune volontà, infatti, è di sostenere il percorso di crescita artistica delle giovani promesse della danza italiana.