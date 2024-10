"Un centro storico così", parola dei cittadini

I progetti per il centro storico di Cortona al centro dell’incontro voluto dall’amministrazione con i cittadini. Sala civica al completo per ascoltare le parole del sindaco Meoni. Tra i progetti annunciati la copertura delle scale mobili e il rifacimento della pavimentazione di via Nazionale. Il primo cittadino si è anche detto disponibile a finanziare la ristrutturazione completa del tetto del teatro Signorelli. La consigliera delegata al centro storico, Silvia Navini ha annunciato la redazione di un nuovo regolamento per il decoro che comprenderà anche una serie di azioni per l’impatto degli eventi sulla popolazione residente. Numerosi gli interventi da parte di residenti e rappresentanti di realtà che operano in centro. Al capitolo parcheggi/ztl il sindaco ha risposto che la sperimentazione di aree di sosta dedicate ai residenti sta dando buoni frutti e che potrà essere estesa anche ad altre zone, ad esempio al "Poggio". Riguardo la gestione dei rifiuti e decoro urbano, Meoni e l’assessore all’ambiente Rossi hanno confermato il piano per il potenziamento dei ritiri richiesto a Sei Toscana per ridurre le criticità ed aumentare la raccolta differenziata, ma escluso ogni ipotesi di creazione di isole di conferimento. Tra i temi anche gli incentivi alla residenza. Meoni e l’assessore al turismo Attesti hanno illustrato i numeri della crescita delle strutture ricettive e le difficoltà pratiche nella pianificazione di controlli efficaci contro gli abusivi.