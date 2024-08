Un centro per famiglie in conflitto

La separazione tra coniugi, a volte, è una fase complessa e destabilizzante, spesso dolorosa e confusa. Si tratta di un passaggio estremamente delicato che, purtroppo, si può ripercorrere anche nella relazione con i figli. Alla Casa della Salute di Castiglion Fiorentino è presente un Centro per le famiglie dove è possibile richiedere aiuto per la gestione della quotidianità familiare e dei rapporti tra genitori e figli. A settembre, poi, sarà nuovamente organizzato il progetto "L’Acchiappasogni" che consiste in gruppi narrativi ed esperienziali per figli di coppie separate di età tra i 6 e i 10 anni.

In questo spazio i bambini possono elaborare il cambiamento e riattivare la fiducia nei legami avendo la possibilità di esprimere e sentire accolti i propri bisogni, paure ed emozioni legati a questo momento della loro vita. La ricerca ha dimostrato che partecipare ai gruppi incrementa l’autostima e la percezione di autoefficacia dei bambini, libera dai sensi di colpa, contiene l’ansia e riduce il disagio.

Il progetto, finanziato dai comuni Valdichiana aretina e condotto da psicoterapeute centro co.me.te., si svolgerà presso il Centro per le famiglie alla casa della salute di Castiglion Fiorentino e prevede un primo incontro conoscitivo con i genitori e quattro incontri di gruppo rivolti ai bambini. "Invito le famiglie ad usufruire di questa opportunità, tra l’altro, anche gratuita, per la gestione delle fragilità legate alla famiglia sia in fase di separazione sia che stia attraversando solo un momento di difficoltà transitorio" dichiara l’assessore alla Sanità e Politiche Sociali, Stefania Franceschini(nella foto). La partecipazione al progetto è gratuita, ad accesso diretto. Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro per le famiglie al numero 366 9950310 o via email a [email protected]