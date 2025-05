Ultimo atto di Food&Street: assalto agli stand di Porta Fiorentina

SANSEPOLCROUltimo giorno di Food&Street, la rassegna del cibo internazionale che anima Sansepolcro lungo l’alberato viale Armando Diaz a Porta Fiorentina.

Il tempo, dopo le incertezze del periodo che ha preceduto l’evento, sembra essersi rimesso, almeno per ciò che riguarda questo fine settimana, con un clima sostanzialmente gradevole che dovrebbe favorire l’afflusso agli stand.

Buona la risposta del venerdì, migliore quella del sabato, poi vi sarà da verificare se la kermesse riuscirà a raggiungere anche stavolta quota 50mila visitatori; non è comunque una questione di record da battere a tutti i costi, anche se nel conto debbono essere inseriti gruppi di amici e famiglie captati di passaggio, nel senso che magari si trovano in zona per altri motivi e allora ne approfittano anche per fare un’escursione al Borgo, dove trovano i negozi aperti nel centro storico e le specialità culinarie internazionali appena fuori dalle vecchie mura.

Confcommercio, Camera di Commercio e Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo credono nelle potenzialità di Sansepolcro, sulla quale hanno cominciato a investire in misura più consistente.

È chiaro che un maggiore movimento di persone può andare solo a beneficio del commercio e dell’immagine della patria di Piero della Francesca, non dimenticando chi risiede sul posto e chi nel vicinato: da sempre, la voglia di assaggiare pietanze diverse da quelle tradizionali (attenzione, ci sono anche le prelibatezze italiane) è stata motivo di attrazione per tanta gente che opterà per un pasto diverso.

Della serie: stavolta pranzo, oppure faccio cena, al Food&Street, perché qualcosa di sfizioso pur sempre troverò. C’è tempo in pratica per l’intera giornata di oggi, dalle 11 fino alla mezzanotte, in mezzo a sapori e profumi che difficilmente lasciano indifferenti naso e palato.

C.R.