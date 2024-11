Ultimi posti per la cena di beneficenza: "La comunità che fa squadra"

Manca una settimana alla nuova edizione della cena di beneficenza organizzata a Castiglion Fiorentino in favore della Caritas. L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo alle 20.30 alla Polisportiva di Montecchio Vesponi. C’è tempo fino a mercoledì prossimo, 4 dicembre, per prenotarsi a quella che potrebbe rappresentare anche l’occasione per effettuare cene aziendali e di fine anno. Menù della tradizione gastronomica del territorio con un costo popolare: 15 euro per gli adulti mentre i bambini fino a 11 anni 5 euro (info e prenotazioni chiamare Leonello al 334 1248247). E come consuetudine gli amministratori vestiranno i panni dei camerieri servendo ai tavoli mentre i cuochi prepareranno le pietanze sotto una regia inossidabile a prova di evento. Una 40ina le persone che si danno da fare per organizzare e cucinare.

"Un evento corale che ha bisogno dell’azione, della solidarietà, del sostegno dei castiglionesi e non solo affinché la cena centri l’obiettivo: aiutare le famiglie in difficoltà", conferma l’assessore al terzo settore, Alessandro Concettoni. "C’è una rete invisibile ma tangibile che lega i castiglionesi tra loro, sia come singoli che come gruppi organizzati. ". A Castiglion Fiorentino si contano diverse decine di famiglie, tra cui anche molti italiani che chiedono aiuto alla Caritas locale. I proventi della cena sono messi a disposizione per far fronte alle necessità quotidiane, dal contributo per le utenze all’acquisto di generi alimentari.

"Portiamo avanti la cena di beneficenza dal 2014 con l’impegno ed il contributo di tante persone – spiega Luca Fabianelli anima e coordinatore dell’evento – è il momento in cui tutta la comunità castiglionese si riunisce per un aiuto concreto alle famiglie castiglionesi in difficoltà ed è proprio questo grande gioco di squadra l’aspetto, secondo me, più bello e profondo".