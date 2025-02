Uffizi di Carnevale, sfila Santa Lucia

Questa mattina a San Giovanni secondo appuntamento con gli "Uffizi del Carnevale", una tradizione che anno dopo anno fa fare alla città un salto indietro nel tempo. Oggi sarà alla volta degli Uffizi di Santa Lucia. Dopo la santa messa delle 11, per il centro storico cittadino sfilerà il carroccio con i paggetti in costume, in ricordo della processione con cui venivano consegnate le offerte, accompagnato dal concerto comunale e dagli sbandieratori dei borghi e sestrieri fiorentini, seguito dal corteo storico. Al termine della sfilata, nei saloni della Basilica, si terrà il ricco pranzo a base di ricette locali con protagonista lo stufato alla sangiovannese.

I costumi d’epoca sono presi a noleggio da una sartoria umbra e sono ispirati a modelli del 1600, perché la prima documentazione legata a questa antica manifestazione risale proprio a quell’epoca. Il termine "Uffizi" deriva dalla tradizione ecclesiastica e indica il rito dell’ufficiatura in suffragio dei defunti. La celebrazione prevedeva offerte in cera, denaro o beni destinati all’oratorio di Santa Maria delle Grazie, dove, sin dal XVII secolo, le compagnie di suffragio si riunivano durante il periodo carnevalesco per ricordare i propri cari.

Fino a qualche anno fa, durante questo periodo, si teneva anche il Palio dello Stufato, evento che nel tempo si è trasformato in una iniziativa a sé, collocata nel mese di ottobre. La manifestazione è organizzata nelle cinque domeniche che precedono il martedì grasso. La settimana scorsa si è partiti con l’Uffizio di Sant’Antonio, oggi quello di Santa Lucia, a seguire l’Uffizio dell’Industria e del Vicariato in programma il 16 e 23 febbraio e l’Uffizio delle Donne della Provvidenza il 2 marzo, che sarà l’ultimo appuntamento.

Insomma, è una tradizione che si rinnova ogni anno e che continua a coinvolgere la comunità sangiovannese. Sono giorni di festa che vedono protagonisti i colori, i sapori autentici e la memoria storica e culturale che lega le generazioni. San Giovanni è una città che ha ancora una profonda identità e in un mondo globalizzato come questo è una grande risorsa. Gli Uffizi del Carnevale sono organizzati grazie a una sinergia tra l’Ente basilica, l’associazione Liberarte, la Pro loco cittadina e il Comune.