Uffici aperti il giovedì per il ritiro e la consegna delle tessere venatorie

2 Da questa settimana e fino al 31 gennaio, la consegna del precedente e il ritiro per la stagione 2023-2024 potranno essere effettuati solo il giovedì dalle 9 alle 13 negli uffici della manutenzione in via Tagliamento. Oltre al tesserino della passata stagione, servono porto d’armi, licenza di caccia, ricevute dei versamenti, allegato regionale, carta d’identità.