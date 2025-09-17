Tutto sul vertice insieme agli amici di Neuchatel

I giovani sono una potente fonte di energia, su di loro poggia il futuro e anche una esperienza a suo modo istituzionale diventa un’occasione di crescita. Anche i rapporti che Sansepolcro coltiva con le città gemellate si sono rivelati determinanti. Il riferimento è in particolare alla svizzera Neuchatel, dove esiste da tempo un consiglio comunale dei ragazzi e da esso la città pierfrancescana ha preso ispirazione il Borgo per la creazione di una realtà omologa.

In occasione delle recenti Feste del Palio della Balestra, la sala consiliare di Palazzo delle Laudi ha ospitato un incontro di amicizia e collaborazione internazionale. Sansepolcro ha accolto le delegazioni delle città gemellate e amiche di Neuchâtel (Svizzera), Visé (Belgio) e Wasserburg (Germania), in un momento di grande significato istituzionale e umano. Alla presenza del consiglio dei giovani di Neuchâtel e del consiglio dei giovani di Sansepolcro, si è svolto uno scambio di doni e di buoni auspici in occasione del Palio della Balestra, simbolo delle tradizioni che uniscono e rinnovano i legami storici della città.

Un appuntamento che ha rafforzato l’unione con realtà europee con cui vengono condivisi valori, progettualità e una lunga amicizia, guardando insieme al futuro con spirito di collaborazione e fratellanza. La città conferma così la sua vocazione internazionale, fatta di cultura, dialogo e relazioni che durano nel tempo. Una rappresentanza di Neuchatel era poi presente anche domenica in piazza Torre di Berta per assistere alla secolare sfida con Gubbio, come è tradizione che, a turno, vuole le delegazioni delle città amiche e gemelle assistere al più importante evento storico cittadino.