Avs: ad Arezzo doppio appuntamento per l’apertura della campagna elettorale

Arezzo, 17 settembre 2025 – Venerdì 19 settembre Arezzo sarà protagonista dell’apertura ufficiale della campagna elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

Una giornata intensa che unirà riflessione e partecipazione, con due eventi distinti ma complementari. Il primo appuntamento è alle ore 16 al Teatro Virginian con l’incontro- dibattito “Spazio ai giovani, energia alla cultura”.Interverranno Elisabetta Piccolotti, deputata AVS, Francesco Romizi, capolista AVS per la provincia di Arezzo, l’imprenditore culturale Marco Gallorini, e le candidate AVS Dory D’Anzeo e Teresa Zammuto.

A moderare sarà la giornalista Sara Lucaroni. «La cultura e i giovani non sono settori da marginalizzare ma il cuore di un progetto di rinascita per Arezzo e per la Toscana – dichiarano Francesco Romizi e Dory D’Anzeo–. Puntare su spazi culturali aperti, inclusivi e accessibili significa investire sul futuro, sulla creatività e sulle opportunità per le nuove generazioni».

La presenza di Elisabetta Piccolotti porterà al dibattito un contributo nazionale, sottolineando l’importanza di collegare le politiche locali alle grandi sfide del Paese: «La Toscana e realtà come Arezzo hanno un patrimonio culturale unico e un capitale umano straordinario.

Serve una politica che metta queste risorse al centro, non che le consideri un costo da tagliare», afferma la deputata. La giornata proseguirà alle ore 19 allo Spazio Menchetti, Parco Pertini, con un’apericena dal titolo “Per una Toscana giusta, verde e solidale”.

Saranno presenti Filiberto Zaratti, deputato AVS, e di nuovo Francesco Romizi, per approfondire i temi del programma e il progetto politico di AVS per la Toscana. Due momenti, un unico messaggio: dare voce a chi chiede più diritti, più giustizia sociale e ambientale, più spazio per cultura e giovani.