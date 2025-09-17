Cantieri allo sprint finale. Porcinai spazio al verde. Chimera, torna l’acqua

Sprint d’autunno per i cantieri aperti in città. Con molte delle consegne che avverranno di qui alla fine dell’anno. Dai riqualificati giardini del Porcinai in dirittura d’arrivo, al ritorno dell’acqua dopo anni alle fontane della Chimera. Passando per il camminamento sulle mura di poggio del Sole e la nuova rotatoria di via Tarlati che di fatto manderà in pensione il semaforo. Piazza Giotto sta per terminare il suo restyling, proseguono i lavori in via Romana e via Fiorentina, mentre a primavera si concluderanno i grandi cantieri al centro per l’impiego e alla nuova scuola Cesalpino. A fare il punto sullo stato dell’arte è l’assessore Alessandro Casi.

Si parte dai Giardini del Porcinai, per tanto tempo terra di nessuno e presto restituiti alla città, la data di fine lavori è indicata al 30 ottobre. In partenza le piantumazioni e il completamento della piazzetta Edo Gori. Conclusa la Giostra del Saracino infatti si lavora a pieno ritmo per chiudere il cantiere e restituire i giardini alla comunità, come spiega l’assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi mentre prosegue l’impegno per portare avanti il progetto del restauro delle fontane con la Chimera.

"Sul fronte giardini del Porcinai, proprio in questi giorni il quartiere di Porta Santo Spirito ha provveduto a togliere tutti gli arredi del pre Giostra, nel frattempo siamo andati avanti nella parte centrale del cantiere – spiega Casi – abbiamo fatto i lavori per la sistemazione del sottofondo in cui pavimentare, stiamo attendendo il responso della Soprintendenza per la parte strutturale sotto il pavimento. Lunedì c’è stato un incontro della ditta con tecnici e progettisti del Comune per definire le fasi di intervento, spazio poi a verde e arredi tra pochi giorni".

Tra le novità più grandi in questa area il ritorno dell’acqua dopo tempo immemorabile nelle due fontane con la Chimera. "Attendiamo il responso della Soprintendenza per le alternative progettuali – continua l’assessore – per la fontana della Chimera la proposta è di riconsolidare sia tutta la parte in pietra che l’interno impermeabilizzando con materiali elastici per evitare le perdite che c’erano prima. Appena approvata quella dentro il giardino, si procederà poi anche con l’altra di fronte alla stazione".

Capitolo Poggio del Sole, i lavori sono in fase avanzata nella parte iniziale tra via Petrarca e via Fra Guittone. "Qui abbiamo finito il consolidamento del bastione e delle mura – spiega Casi - resta la parte davanti al giardino di poggio del Sole e il camminamento laterale, poi toccherà agli arredi e al verde. Si andrà entro fine anno per la conclusione del lavoro". Alla città sarà restituita una passeggiata sulle mura del Bastione e un giardino con un affaccio a ovest della città.

Ma la fine del 2025 porterà con sé anche una nuova rotonda e il pensionamento del semaforo di via Tarlati.

"I lavori procedono anche sul braccetto scambiatore da via Buonconte da Montefeltro a via Tarlati, il collegamento fino alla rotondina del cavallo col parcheggio dei camper e la nuova rotatoria che permetterà di spengere il semaforo su via Tarlati – dice Casi – la rotatoria è già stata impostata , idem dicasi per i marciapiedi con cordoli e sottofondo, manca l’asfalto. Anche questo cantiere a fine anno sarà terminato".