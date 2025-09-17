Centro per l’Impiego e Cesalpino a Primavera

Si lavora a pieno ritmo anche in piazza Giotto, cantieri aperti in via Romana e via Fiorentina, e prima della prossima estate saranno terminati il nuovo centro per l’impiego e la media Cesalpino. Il cantiere più avanti di tutti è quello della nuova Piazza Giotto: "La prossima settimana rientreremo in cantiere per sistemare verde, arbusti, fiori e arredi, prima della fine dell’anno sarà tutto concluso – dice l’assessore Alessandro Casi – sul fronte via Fiorentina andremo anche oltre la fine dell’anno, stanno finendo di fare i pali del tunnel, procede la prima parte di realizzazione infrastrutturale verso il campo scuola. In via Romana invece è stato completato il tratto sotto via Dante e ora la ditta sta lavorando al collegamento tra il fiume in via Romana e il distributore. Sono operazioni che non impattano più sulla viabilità, si lavora a bordo strada e ormai non ci sono disagi per gli automobilisti".

A primavera invece potremo vedere completati il Centro per l’impiego in piazza della Misericordia e la nuova scuola media Cesalpino. "Al centro per l’impiego siamo all’impiantistica, finita la parte strutturale, mancano solo gli intonaci, poi si faranno pavimentazione e finiture – spiega l’assessore - il cantiere sarà consegnato tra aprile e maggio 2026. Alla nuova scuola Cesalpino hanno finito la copertura e la struttura, stanno facendo gli impianti e montando le finestre, anche in questo caso andremo in consegna a fine Primavera. Altro cantiere che si avvia a conclusione quello del nido Colombo: stiamo montando i pavimenti, gli impianti sono finiti e anche questo sarà consegnato entro dicembre".

A.B.