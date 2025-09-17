Stop ai cellulari in classe. Pierazzi: "Era necessario. Ne vedremo gli effetti"

di Serena Convertino AREZZO La prima campanella quest’anno si porta dietro una novità tanto attesa dai docenti quanto indesiderata dagli studenti. Il divieto di utilizzo dei telefoni cellulare, disposto dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e già recepita dalle scuole del territorio, come conferma il provveditore agli studi di Arezzo Lorenzo Pierazzi. "Quanto deciso a livello ministeriale – spiega – è stato accolto con attenzione dalle scuole, che nel rispetto della loro autonomia hanno aggiornato regolamenti interni e patti di corresponsabilità con le famiglie". Una misura che, pur suscitando curiosità e anche qualche timore, segna un punto di svolta nel modo di vivere le aule scolastiche.

Una novità assoluta? Non del tutto. "Prima ancora del provvedimento - spiega Pierazzi- molti istituti si erano già mossi adottando strategie per limitare l’uso dello smartphone, come l’introduzione di armadietti dedicati o la richiesta di spegnere i dispositivi e lasciarli nello zaino. Oggi queste pratiche vengono ribadite con maggiore forza".

Dopo l’esperienza del primo ciclo, il divieto viene ora esteso anche alle scuole superiori. Alla base della scelta, sottolinea il provveditore, "ci sono segnali d’allarme emersi dalla ricerca scientifica, che evidenziano effetti negativi sulla salute, sul benessere e sulle stesse prestazioni scolastiche".

Ma non si tratta solo di un provvedimento disciplinare: molte scuole hanno previsto anche momenti educativi per spiegare a studenti e famiglie il senso della norma, affinché la scelta sia compresa e condivisa. "Restano naturalmente le eccezioni legate a piani educativi individualizzati per studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento".

Il divieto riguarda esclusivamente gli smartphone: restano invece autorizzati l’uso di computer e tablet, strumenti fondamentali soprattutto nelle classi che hanno adottato i libri di testo in versione digitale. "Ogni istituto – sottolinea Pierazzi – ha individuato le modalità più adatte, dal cellulare spento nello zaino fino a spazi protetti per il deposito, con attenzione alla sicurezza dell’apparecchio e dei dati in esso contenuti".

Il provveditore riconosce che l’impatto sarà significativo soprattutto sugli studenti scuole superiori: "Gli adolescenti passano moltissime ore sugli schermiu dei propri telefoni, spesso vivendo una vera e propria dipendenza. È arrivato il momento di recuperare un uso corretto e limitato, restituendo centralità alla relazione tra persone non mediata da uno schermo. Sarà la prova dei fatti a dirci se questa scelta riuscirà davvero a migliorare il benessere e il clima scolastico".

Un passaggio necessario, spiega il provveditore, per rispondere alle criticità educative e sociali emerse negli ultimi anni. "I gruppi e le chat – conclude – possono diventare fonte di conflitti e soprattutto di isolamento. Per questo è fondamentale offrire ai ragazzi esperienze, laboratori e attività che li aiutino a staccarsi dal telefono e a riscoprire la ricchezza del rapporto umano diretto".