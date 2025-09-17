Poste italiane: l’ufficio postale di Bucine nuovamente operativo nella versione “polis”

Arezzo, 17 settembre 2025 – Poste italiane informa che ha riaperto, secondo la tipologia “Polis” l’ufficio postale di Bucine.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi.

In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

La sede di Bucine è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,35; il sabato dalle 8,20 alle 12,35.