Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Arezzo
Chiude per una notte il casello A1 Valdarno
17 set 2025
MARCO CORSI
Cronaca
Il provvedimento tra giovedì e venerdì.

Il casello A1 Valdarno

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, la stazione di Valdarno sarà chiusa per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 18 settembre alle 6:00 di venerdì 19 settembre. La chiusura interesserà l’entrata verso Roma e l’uscita per chi proviene da Firenze. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare stazioni alternative. Per chi deve entrare in autostrada in direzione Roma, la stazione consigliata è Arezzo, mentre per chi deve uscire provenendo da Firenze, l’alternativa indicata è Incisa Reggello. [the_ad_group id="55"] L’intervento rientra nei lavori programmati di manutenzione della pavimentazione dell’A1, volti a garantire maggiore sicurezza e migliore scorrevolezza del traffico lungo uno dei principali collegamenti autostradali del Paese. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare eventuali percorsi alternativi per evitare disagi.

