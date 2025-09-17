Un “festival della lingua inglese” con l’Accademia Britannica - IH Arezzo

Arezzo, 17 settembre 2025 – Un festival della lingua inglese apre il nuovo anno dell’Accademia Britannica - IH Arezzo. L’avvio delle attività della storica scuola cittadina sarà, come tradizione, anticipato sabato 20 settembre da una giornata di festa con tante iniziative a partecipazione gratuita per tutte le età tra test di livello, conversazioni, laboratori creativi, giochi da tavola, premiazioni degli allievi e presentazione delle novità didattiche e formative.

Questo open day sarà ospitato dai locali in vicolo Pietro da Cortona tra le 10.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 17.30, permettendo a bambini, ragazzi e adulti di respirare le atmosfere tipicamente inglesi direttamente nel centro storico di Arezzo.

Tra le proposte rientrerà il “Conversation Club” per dialogare su diverse tematiche d’attualità o di interesse con i docenti qualificati, certificati e specializzati dell’Accademia Britannica - IH Arezzo, mentre i più piccoli delle scuole primarie potranno vivere esperienze ludiche tra laboratori creativi, giochi e canzoni in lingua inglese.

Una specifica area verrà allestita anche per i ragazzi delle scuole superiori per mettersi alla prova e divertirsi con quiz, sfide linguistiche e giochi da tavola pensati per migliorare le competenze in maniera dinamica e coinvolgente.

Per l’intera giornata sarà poi possibile effettuare test scritti e orali per valutare il livello di preparazione individuale, inoltre è prevista la consegna dei certificati agli studenti che nell’ultimo anno hanno sostenuto un esame riconosciuto da Cambridge English insieme all’Accademia Britannica - IH Arezzo.

L’open day permetterà anche di visitare i locali della scuola e, soprattutto, di condividere le principali novità dell’anno didattico 2025-2026 a partire dall’ampliamento dell’insegnamento a partire dai tre anni in ambienti su misura per questa fascia d’età, con insegnanti specializzati e con una specifica programmazione ludico-didattica.

Una nuova proposta, il Future Fluent, sarà orientata anche agli studenti pre-universitari o pre-Masters per fornire una preparazione mirata per parlare in pubblico, scrivere tesi o acquisire un lessico accademico, ma anche per ottenere un’adeguata formazione per un Erasmus.

L’alto livello della didattica dell’Accademia Britannica - IH Arezzo, fondata nel lontano 1979, è stato recentemente testimoniato da due importanti riconoscimenti che verranno festeggiati nel corso della giornata: l’affiliazione al progetto Future Skills Agency per lo sviluppo delle competenze chiave per il futuro anche professionale dei giovani e l’accreditamento Erasmus per la formazione e l’acquisizione di nuove competenze per gli insegnanti in ambiti quali sostenibilità, bisogni educativi speciali, intelligenza artificiale ed etica.

«La nostra scuola - ricorda la direttrice Patricia Clay, - lavora per avvicinare gli studenti di Arezzo alla lingua e alla cultura inglese. Oggi il nostro impegno va oltre: diventiamo un centro di riferimento per offrire competenze trasversali, strumenti innovativi e opportunità per accompagnare gli allievi a crescere come cittadini del mondo».