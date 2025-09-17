Proroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima fino a tutto il 2026, il Comitato Pendolari Valdarno: "Ottima notizia e grande soddisfazione dei pendolari"

Arezzo, 17 settembre 2025 – "Ottima notizia e grande soddisfazione dei pendolari". Così il portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, commenta l'annuncio del presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, per la proroga della circolazione dei treni regionali sulla linea Direttissima Roma-Firenze fino a tutto il 2026, con una prosecuzione parziale nel 2027.

"Come comitato siamo stati impegnati fortemente in questi ultimi mesi, perchè fosse concessa la proroga al blocco al 31 dicembre di tutti i treni regionali sulla Direttissima - continua Da Re - in attesa che fossero consegnati e circolassero i nuovi treni regionali, i Pop 200, con velocità 200 km/h, adatti alla Direttissima, di cui 6 già acquistati dalla Regione Toscana e 12 dall'Umbria".

La deroga serve proprio per superare i ritardi nella consegna dei treni, che doveva avvenire entro il 2023 da parte di Trenitalia. Art ha chiarito che dal 2028 sarà difficile immaginare ulteriori estensioni: "Quindi è fondamentale che Trenitalia consegni tutti i nuovi treni previsti entro il 2027 e che la Regione Toscana vigili perchè ciò avvenga", conclude il portavoce del comitato Da Re.