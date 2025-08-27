Tutto esaurito alle “Stanze Ulivieri” di Montevarchi per Giovanna Calvino

Arezzo, 27 agosto 2025 – Tanta partecipazione sabato scorso alle Stanze Ulivieri di Montevarchi per la presentazione del libro "Lettere a Cichita" a cura di Giovanna Calvino, figlia di uno degli scrittori più importanti della Letteratura mondiale del Novecento. L'autrice ha dialogato con Simona Chimentelli e Gianni Sereni parlando di un rapporto di profonda complicità tra lui e la madre contenuto nell'indedito carteggio che Giovanna ha deciso di pubblicare facendo uno straordinario dono al pubblico. Giovanna Calvino ha risposto a domande personali riguardanti il ​​padre, la sua famiglia, l'infanzia, la quotidianità, la meravigliosa storia d'amore che ha legato i suoi genitori anche oltre la morte. Ha raccontato la sua vita in un mondo di artisti e di scrittori di fama internazionale. L'Amministrazione comunale era presente con l'assessore alla cultura Giacomo Brandi.