"Tutti parcheggiano davanti al negozio"

"Il problema dei parcheggi in zona Baldaccio è sotto gli occhi di tutti; ma non siamo i soli, il problema è diffuso, interessa infatti diverse zona della città" spiega Giulietta Vanni, commessa dello storico negozio di abbigliamento Porcellotti in via Benedetto Varchi. "Problema che esiste a tutte le ore, ma soprattutto in quelle di punta, quando gli studenti escono dagli istituti vicini. Noi abbiamo due parcheggi per i nostri clienti proprio davanti al negozio che alle 13, all’ora della chiusura, vengono regolarmente occupati. Poco male, ma spesso accade che avvenga anche quando siamo aperti. Capita che il sabato mattina, quando ho il negozio pieno di clienti, parcheggino qui per andare al mercato in via Giotto" sorride.

"Ogni volta devo fare presente che quei posti sono riservati, ma non sempre la notizia è accolta bene, sono capitate reazioni poco piacevoli, e con i tempi che corrono mi sono anche spaventata. Quindi spesso mi perito a dire qualcosa, non si sa mai come può andare a finire" continua Giulietta.

"Fattosta che la nostra clientela non è giovanissima, quindi anche arrivare al parcheggio Baldaccio non è sempre agevole. Spesso e volentieri quando non trovano un posto qui vicino decidono di tornare dopo un’oretta con la speranza di essere più fortunati, e non sempre è così".