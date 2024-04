Tutti in fila per un posto sulla pellicola. Selezioni al Bicchieraia per film ad Arezzo

Tutti in fila con il sogno di poter entrare a far parte del cast del film che a maggio verrà girato ad Arezzo. Ieri pomeriggio e questa mattina il teatro di via della Bicchieraia ospita la selezione a cura della Spoletini Casting, azienda con oltre 50 anni di esperienza nel mondo del cinema. L’occasione è quella di un film che tra Val d’Orcia, Arezzo e Montecatini verrà girato tra poche settimane. Ieri al Bicchieraia erano almeno un centinaio le persone in fila. Bambini e bambine, giovani, ma anche persone di una certà età. Tutti in fila con il numerino assegnato dal personale volontario appena fuori il teatro. Chi verrà scelto potrà quindi avere una parte come figurante nella produzione che sarebbe legata ad uno dei big dello streaming come Netflix. Leggendo poi alcuni dettagli dell’annuncio c’è da aspettarsi che ad Arezzo si girerà all’interno del teatro Petrarca.

Il volantino infatti, nel consigliare l’abbigliamento alle aspiranti comparse, per le scene ambientate ad Arezzo parla per le donne di vestiti da cocktail/eleganti, abbigliamento casual e tailleur. Per gli uomini è consigliato lo smocking, oppure completi eleganti o comunque casual-eleganti. Già perchè il titolo sarà pur top secret così come la storia e la produzione, ma che la scelta di ambientare alcune scene sia finita sul Petrarca non pare infatti un mistero. Ieri i primi provini che oggi proseguiranno al mattino, con la produzione che poi ultimerà le selezioni con due giornate a Montecatini in vista del primo ciak atteso per l’inizio del mese di Maggio.