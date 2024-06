Tutti i tempi della Giostra. Vanneschi rischia il -2 bis

È stata quella di Siria con Saverio Montini la carriera più veloce della Giostra. Le più lente sono invece quelle di Lorenzo Vanneschi con Pinocchio che agli spareggi è stato appunto penalizzato per carriera lenta, ma che anche alla prima prova è andato molto vicino con 4,82 al tempo massimo che è appunto di 4,85. Più o meno tutte vicine nel tempo le carriere degli altri giostratori. Segno che ormai i cavalli sono superallenati e fanno tutti carriere piuttosto regolari sia nel tempo che nelle traiettorie. Difficile vedere, a meno che non ci siano disturbi, un cavallo che rompe la linearità del galoppo o fa scarti. Negli ultimi tempi la differenza la fanno più i giostratori con la loro mira che i cavalli. Le buste con i tempi delle carriere sono state aperte ieri mattina alla presenza del magistrato della Giostra Luca Bizzarri, del consigliere comunale Paolo Bertini e dei rettori dei quattro quartieri. Ed ecco i tempi Francesco Rossi con Penelope 4,43 secondi e 4 punti marcati, Lorenzo Vanneschi su Pinocchio 4,82 secondi e 5 punti, Gianmaria Scortecci in sella a Doc 4,59 secondi e 5 punti, Tommaso Marmorini su Conte Darko 4,50 secondi e 3 punti. Nella seconda serie di carriere Davide Parsi su Biancaneve 4,36 secondi e 5 punti, Gabriele Innocenti con Chicca 4,47 secondi e 4 punti, Elia Cicerchia con Olimpya 4,67 secondi e 4 punti marcati, Saverio Montini con Siria 4,18 secondi e 4 punti marcati.

Negli spareggi Davide Parsi con Biancaneve 4,45 secondi con 2 punti segnati e lancia spezzata, Lorenzo Vanneschi su Pinocchio 4,97 secondi (carriera lenta) e 5 punti marcati. Gianmaria Scortecci in sella a Doc 4,40 secondi e 5 punti marcati. Quelli che sono valsi la lancia d’oro per Porta Santo Spirito. La carriera più veloce della Prova Generale è stata quella di Matteo Vitellozzi con Paradiso 4,18 secondi 4 punti marcati. La più lenta quella di Niccolò Nassi 4,59 secondi e 2 punti segnati. La 145esima edizione della Giostra del Saracino ha infine realizzato il sold out in ogni settore delle tribune nei posti in piedi che sono andati anche questi esauriti il primo giorno di apertura del botteghino. Sabato erano presenti in Piazza Grande 3697 spettatori, che hanno fatto registrare un incasso di 117.698 euro. Per la Prova Generale di giovedì 2.218 spettatori per un incasso totale di 12.956 euro.

So.Fa.