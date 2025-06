"Tutti i mondi possibili". La lezione di Telmo Pievani

E’ in arrivo il gran finale di stagione di Arezzo Science Lab a cura dei Direttori Lorenzo e Gabriele Grazi. Dopo l’incontro con Guido Tonelli per "L’Eleganza del vuoto, di cosa è fatto l’Universo", questa sera sempre al Teatro Petrarca alle 21 sarà la volta di Telmo Pievani, filosofo della scienza pluripremiato a livello internazionale e uno dei più importanti divulgatori scientifici italiani. Pievani porterà una lezione dal titolo "Tutti i mondi possibili". Telmo Pievani è professore ordinario di Filosofia delle Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Padova. Dal 2017 al 2019 è stato Presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica, il primo filosofo della scienza a ricoprire questa carica. Dal 2024 è visiting scientist presso l’American Museum of Natural History di New York. Collabora con il "Corriere della Sera". La serata ci porterà nel mondo dell’evoluzionismo.

Nel 1976, una giovane studentessa di ingegneria di Princeton èa Madrid in vacanza. Legge “La biblioteca di Babele” di Jorge Luis Borges e ha un’illuminazione. Immagina quegli scaffali sterminati e si immedesima nel destino del bibliotecario che si aggira disperato alla ricerca del libro dei libri, quello che contiene le risposte ai misteri fondamentali della vita. Prima di lei, John Maynard Smith aveva fantasticato sull’esistenza di un’analoga libreria: piena non di libri, ma di proteine. Più di recente, alcuni biologi hanno ricostruito lo spazio combinatorio ideale – il morfospazio – di tutti gli animali e di tutte le piante possibili. Ma qual èil senso, per la scienza, di immaginare mondi che non esistono per spiegare la realta? Perchéil morfospazio degli animali èpieno di zone vuote? Dopo piùdi 40 anni di tenaci ricerche e disavventure, quella giovane lettrice, Frances Arnold, svelerà l’enigma e scoprirà forme e combinazioni che l’evoluzione non aveva ancora esplorato. Un viaggio appassionante, da Madrid a Stoccolma. Intrecciando scienza, filosofia e letteratura, tra Borges e Italo Calvino, Telmo Pievani ci guida attraverso Babele per mostrarci quanto è vasto e sconosciuto il mondo del possibile che non si è ancora realizzato.

Arezzo Science Lab è un progetto con il Patrocinio della Fondazione Guido d’Arezzo, della Biblioteca e del Comune di Arezzo. Per ogni informazione e prenotazione è possibile scrivere ad [email protected] o whatsapp: 3479251722 o alla Libreria Feltrinelli.