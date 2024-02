Tutti al lavoro per La Verna: "Dal web all’orto botanico". Così il Parco aiuta il santuario

Incontro del presidente del Parco Luca Santini(nella foto con il padre guardiano) con il padre guardiano del santuario della Verna Guido Fineschi per incrementare la collaborazione tra l’ente e la comunità francescana per le celebrazioni degli 800 anni dalle Stimmate di san Francesco. "E’ stata una mattinata molto proficua - dice Luca Santini - per queste celebrazioni vogliamo potenziare il nostro solito sostegno al santuario. In particolare ci occuperemo del rifacimento dei muretti a secco vicino al santuario e della ristrutturazione dell’antico orto botanico". Interventi per riportare all’antico splendore luoghi suggestivi, ma anche interventi per aumentare i servizi per turisti e pellegrini. "Alla Verna spesso ci sono problemi di connessione internet - spiega Santini - faremo alcuni interventi per rafforzare la rete e renderla più veloce".

Proprio in questi sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione dell’antico orto dei frati, che si trova vicino alla Cappella degli Uccelli, un luogo suggestivo dal punto di vista paesaggistico, ma anche di grande valore spirituale. "Questo è davvero un bel progetto - spiega Andrea Gennai direttore del Parco - l’Antico orto dei frati è stato chiuso negli anni Sessanta e da allora abbandonato. Sarà ristrutturato e aperto a fedeli e turisti. Impiegheremo risorse del nostro ente e fondi del Ministero. Saranno rifatti muretti a secco per centinaia di metri e messe a dimora numerose piante.

Seguendo proprio la regola francescana che prevede che un terzo dell’orto sia destinato a verdure e fiori per la chiesa, un terzo a piante officinali per la farmacia e un terzo a piante arboree. E noi lo ricostruiremo fedelmente. I lavori stanno per partire e per tutta la primavera sarà un cantiere continuo". E ci sarà anche uno spazio per avvicinare i bambini alla natura. "Grazie ad un contributo dell’azienda Miniconf - spiega Andrea Gennai - realizzeremo anche un mini orto e una mini selva per i bambini. Qui potranno venire con le famiglie o con la scuola per "lavorare" nell’orto. Avranno i grembiuli uguali a quelli dei frati e potranno piantare semi e piante. Una sorta di educazione alla ruralità". Un sostegno del Parco alla Verna in tre anni di grande importanza per il santuario: quest’anno gli 800 anni dalle Stimmate, il prossimo anno gli 800 del Cantico delle Creature e nel 2026 gli 800 anni dalla morte di San Francesco.