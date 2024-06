Tutti al Buitoni per aiutare Marco. La solidarietà stasera può vincere

di Claudio Roselli

È il giorno della 22esima stracittadina calcistica fra Porta Romana e Porta Fiorentina e a godersi lo spettacolo di sport (e campanile) ci sarà di persona proprio lui, Marco Pancrazi, il giovane biturgense al quale l’organizzazione capitanata dal patron Fabio Chimenti consegnerà di persona il ricavato delle offerte spontanee del pubblico che – questo l’auspicio – riempirà in massa gli spalti del Buitoni. Non è infatti previsto un biglietto d’ingresso. Come noto, Pancrazi è impegnato in una importante fase di riabilitazione dopo il grave incidente subito due anni fa e siccome la partita riveste una finalità benefica, non vi è stata alcuna esitazione nella scelta del destinatario.

Il clima di attesa in città è progressivamente salito in settimana: striscioni e bandiere sventolano in centro da alcuni giorni e giovedì sera le due squadre hanno consumato le rispettive cene propiziatorie, altro rituale che si è aggiunto da quando la tradizionale gara è stata ripristinata. I due allenatori, Davide Mezzanotti della formazione giallorossa e Paolo Valori di quella in maglia viola, scioglieranno solo all’ultimo istante le riserve sulla formazione da mandare in campo, alla luce anche degli allenamenti svolti in queste settimane e sempre nel rispetto delle precise regole che rendono unica la stracittadina. Porta Romana, avanti nel bilancio complessivo per 12 a 9, grazie alle vittorie ottenute proprio nelle ultime edizioni, tenta la difesa del titolo dagli assalti di una smaniosa Porta Fiorentina, che vuole alzare a tutti i costi un trofeo somigliante alla Coppa dei Campioni, il quale resterà all’interno del rione poiché la custodia simbolica per un anno sarà quella del palio originale del 1935, autentico pezzo di storia del Borgo, che Chimenti consegnerà quale atto finale.

Ad arricchire la coreografia, oltre alle due tifoserie (sostenitori di Porta Romana in tribuna, come prevede lo statuto in base alla squadra campione in carica e quelli di Porta Fiorentina in gradinata), anche lo spettacolo degli sbandieratori, che aprirà la scaletta serale con saggi studiati in funzione proprio di questo appuntamento, per cui è doveroso dare atto al presidente Giuseppe Del Barna e al suo gruppo. Se al termine dei 90 minuti il risultato fosse di parità verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, dopodichè si andrà eventualmente ai rigori.