Turismo dell’olio. Nuovi eventi di promozione

"A Castiglion Fiorentino olio di qualità e tante iniziative per tutelarlo: presto nuove iniziative per promuovere il turismo del’olio nel nostro borgo". A dirlo gli amministratori del comune della Torre del Cassero, in primis il sindaco Mario Agnelli che nel 2016 è stato fautore dell’ingresso della cittadina nell’Associazione Nazionale "Città dell’Olio" e che adesso è dal 2021 coordinatore regionale della stessa associazione. "Castiglion Fiorentino non è solo una Città dell’Olio perché lo produce, e anche di qualità - spiega il primo cittadino - ma è anche una realtà con una spiccata capacità del settore vivaistico in grado fornire piante di olivo e non solo, in tutta Italia. Anche questo è un altro punto di forza che ci potrà sempre di più caratterizzare e sul quale bisogna puntare". Del resto, l’amministrazione comunale ha sempre creduto in questo settore che abbraccia sia il mondo agricolo che quello economico con la produzione e la vendita di piante in vaso ed ornamentali per i giardini. Negli anni sono state portate avanti, anche dall’assessore all’Agricoltura, Francesca Sebastiani, numerose iniziative tutte finalizzare al sostegno e alla promozione dell’olivicoltura e del territorio come il concorso "Olio in Cattedra" e "La Camminata tra gli Olivi" fino ad ospitare, lo scorso anno, la Prima Tappa del Torneo nazionale Dama-Città dell’Olio. "Il paesaggio olivicolo delle Città dell’Olio è un patrimonio da valorizzare e tutelare e il comune di Castiglion Fiorentino si sta adoperando per la promozione e l’incremento del turismo dell’olio che rappresenta un asset sul quale investire con progettualità mirate per aiutare e sostenere l’azione dei nostri imprenditori agricoli" conclude il sindaco Agnelli.