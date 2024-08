Tullio De Piscopo sul palco del Beta Bar di Terranuova

Arezzo, 19 agosto 2024 – Sul palco del BetaBar di Terranuova Bracciolini arriva il maestro Tullio De Piscopo, batterista di fama mondiale, cantautore e percussionista. Icona della musica italiana ed internazionale. Famoso per i suoi brani come “Andamento Lento”, “Stop Bajon” e per la sua pluriennale collaborazione con Pino Daniele. Proporrà uno straordinario live per i 40 anni di Stop Bajon, mirabile e storica composizione scaturita dalle ritmiche innovative di Tullio De Piscopo e dalla genialità di Pino Daniele. Brano precursore dei tempi e dal suono che ancora oggi riesce a sorprendere. Nato a Napoli nel 1946, batterista e percussionista di fama mondiale, è stato un innovatore della scena musicale italiana e collaboratore di artisti come Pino Daniele, Mina, De Andrè, Battiato e Ornella Vanoni. Sin da ragazzo Tullio De Piscopo scopre il suo talento e lo coltiva con determinazione e con convinzione, ne fa un'arma per affermare i propri valori, cercando il suo posto di musicista ed artista, fino ad esibirsi davanti al Papa ed ai grandi del mondo ea stringere collaborazioni con i vip della musica Italiana, Andrea Bocelli, Mina, Fabrizio De André, Pino Daniele, Franco Battiato, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Milva. E ancora... grandi concerti e registrazioni intramontabili con John Lewis, Don Costa, Wayne Shorter, Bob James, Chet Baker, Max Roach, Gerry Mulligan, Billy Cobham, Eumir Deodato, Quincy Jones, Monty Alexander, Slide Hampton, Kay Windings, Lester Bowie, Bob Berg, Alfonso Johnson, Billy Cobham, Tony Scott, Richie Havens.

La personalità e la raffinatezza del suo suono influenzano sessant'anni di storia della musica, sin dai primi dischi fino a collaborazioni con grandi nomi. Vale la pena ricordare la collaborazione storica col Maestro Astor Piazzolla con il quale realizza ben 11 LP, creando e diffondendo il suono del Tango Nuevo, magnificamente sintetizzato nella celeberrima composizione “Libertango”, brano ancora oggi eseguito in tutti i grandi teatri nel mondo. Diventa caposcuola e interprete del sound mediterraneo, che trasferisce con amore e passione alla musica del “fratello in blues” Pino Daniele. Dopo la composizione della mitica Superband del 1981, Pino Daniele, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, James Senese, Rino Zurzolo e Joe Amoruso deliziano spettatori di ogni età in tutta Italia con concertissimi sempre sold-out. Tullio starà assieme a Pino Daniele fino al suo ultimo concerto il 22 dicembre 2014 al Forum di Assago. Il suono di Tullio De Piscopo varca i confini del bel paese, arriva in America, in Africa. "Oltre la facciata" c'è una vita “presa in prestito” dalla musica e dalla famiglia, fatta di scontri con i signori dello spettacolo e di insofferenza verso la mediocrità.