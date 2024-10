Truffe e raggiri. Incontro oggi con Cantone

Come tutelarci da truffe e raggiri economici. Se ne parlerà oggi a Cortona grazie ad una iniziativa voluta e organizzata dall’associazione culturale Piccolo Teatro di Cortona guidato dal presidente Mario Parigi. Tra gli ospiti anche il magistrato Raffaele Cantone procuratore della Repubblica a Perugia che fino al 2019 è stato presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Una presenza sempre molto gradita a Cortona quella del magistrato, già cittadino onorario da molti anni e dove a tutt’oggi trascorre gran parte dell’anno avendo qui una casa. L’iniziativa, dal titolo "l’educazione finanziaria oggi per il tuo domani" si terrà nella sala Medicea di palazzo Casali alle 17,30. Nasce grazie all’idea e all’organizzazione di Osvaldo Cucciniello consigliere dell’associazione, noto per il suo lungo lavoro con importanti istituzioni bancari dove ha occupato posti di alto spessore in settori tecnici, gestionali, ispettivi e operativi. Oltre al magistrato Cantone e Cucciniello siederà sul tavolo dei relatori anche Enrico Zugari di Banca Tema che attualmente riveste il ruolo di responsabile coordinamento commerciale e il consulente bancario Sergio Grifoni. "Siamo molto felici di dare il via a questo tipo di iniziative - conferma il presidente del Piccolo Teatro di Cortona Mario Parigi – abbiamo a cuore la cura sociale del tessuto cittadino e crediamo che temi come questi siano da promuovere in ogni modo. Abbiamo l’opportunità di avere nel nostro direttivo personalità che hanno titolo e mdi di organizzare questi eventi. Siamo altresì felici e onorati di avere con noi il Magistrato Cantone, che con la sua presenza dimostra un affetto e un attaccamento particolare alla nostra città. Da lui trarremo sicuramente molti insegnamenti e suggerimenti utili".

La.Lu.