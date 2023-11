Sventa la truffa dell’incidente al telefono: "Falso carabiniere voleva quasi 5mila euro"

Arezzo, 5 novembre 2023 – Le truffe via telefono sono sempre più frequenti e a volte c’è chi cade nella rete di qualche furbastro. Stavolta però il musicista Severino Baldi, con il piglio di un detective, ha saputo far desistere chi ha cercato di incastrarlo. "Ieri mattina, ho ricevuto una telefonata. Ho risposto e dall’altra parte, un uomo ha chiesto del cavalier Pietro. Sono sobbalzato, perché era il nome di mio nonno e già la cosa mi è sembrata strana. E già questo è stato il primo campanello d’allarme". Poi la storia di Severino è proseguita con con il racconto di un incidente che la figlia avrebbe avuto investendo sulle strisce una donna. Al telefono c’è un finto maresciallo che lo invita a presentarsi perché la donna non si dà pace e piange in continuazione. Severino parla con la donna che veste i panni della figlia. "La voce mi è apparsa subito diversa – ci dice Severino".

Ma non finisce qui. Gli passano un finto avvocato che senza mezzi termini chiede per evitare la denuncia ben 4800 euro. I truffatori non contenti usano un’altra carta, e gli dicono che anche la moglie, sta arrivando dalla figlia. "Sapevano - ribadisce Severino tutti i nomi della famiglia e dove vivevamo. A questo punto Severino inizia a offendere avvocato e maresciallo, proprio per tentar di dissuadere i due truffatori, invitandoli a venire loro a casa sua. E chiude la telefonata. Chiama a questo punto la figlia che è a pranzo con la mamma. Ed la figlia a capire come avessero architettato il tutto. Giorni fa era stata chiamata da un addetto delle Poste per un pacco. Lei aveva dato il nome di chi sarebbe stato delegato a ritirarlo e l’indirizzo. Una truffa studiata bene ma finita male. Ora Severino farà denuncia ma invita tutti a fare attenzione quando si risponde.