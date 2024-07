Truffa dei falsi assicuratori di auto. Si fanno fare un bonifico da 800 euro per una polizza fantasma: denunciati

di Sonia Fardelli

Convinto di fare un affare e di risparmiare un pò di soldi, fa un bonifico da 800 euro a degli estranei, sicuro di ottenere in cambio un’assicurazione dell’auto particolarmente vantaggiosa. Ma la polizza non arriva mai e alla fine il malcapitato automobilista si vede costretto a rivolgersi ai carabinieri . Vittima della truffa un cittadino casentinese di origine macedone. I carabinieri della Compagnia , comandati dal tenente Domenico Gaudio, hanno subito avviato meticolose indagini e alla fine sono riusciti ad individuare e denunciare per truffa in concorso tra loro tre uomini. E a porre in questo modo fine a raggiri che potevano essere fatti anche ai danni di altri cittadini, sempre attirati dalla speranza di poter risparmiare in tempi non facili per tutti come sono quelli di oggi.

I carabinieri hanno poi effettuato numerosi controlli del territorio per la sicurezza di cittadini e aziende in questo periodo di ferie. Vicino alla stazione ferroviaria hanno fermato due stranieri che avevano un atteggiamento un pò sospetto.

Li hanno infatti trovati in possesso di oltre 2 grammi di hashish e 4 di marijuana. I due uomini sono stati così segnalati alla Prefettura. Sempre nella zona della stazione i carabinieri hanno fermato e controllato tante altre persone, molte delle quali sono risultate pregiudicate. Una di queste aveva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze. Per questo l’uomo è stato arrestato e accompagnato al carcere di Arezzo, dove dovrà scontare una pena di 4 anni e 6 mesi per furto in abitazione, avvenuto un paio di anni fa proprio nella zona casentinese.

Numerose pattuglie dei carabinieri hanno fatto posti di blocco e controlli. Lungo le strade regionali 70 e 71 gazzelle della Radiomobile e pattuglie delle varie stazioni di carabinieri hanno controllato 40 vetture e 70 persone, facendo numerose contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Sono state ritirate anche due patenti, una ad un uomo che, mostrando evidenti sintomi da alterazione da stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti analitici. E per questo è stato anche denunciato. Un altro automobilista, un 60enne della zona, è stato denunciato a piede libero perché a bordo della propria auto aveva un tirapugni da 12 centimetri.