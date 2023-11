Trova tartufo da record: oltre 700 gr

Chissà se Giorgio Ulivi quando ha lasciato la propria abitazione insieme al proprio cane si sarebbe mai immaginato di trovare e raccogliere un tartufo così grande. Protagonista della vicenda un cercatore di tartufi della valle del Tevere. Giorgio Ulivi abita a Monterchi ed è solito appunto andare alla ricerca di questa particolare specie di funghi che che compie il proprio intero ciclo vitale sotto terra. Merito del proprio cane, Megghy, una femmina di labrador allevata e istruita propria per la ricerca di tartufi. Il cane di Ulivi ha avvertito l’odore, per il suo olfatto decisamente forte del tartufo, ed ha così guidato il proprio padrone fin sul luogo del ritrovamento. È bastato scavare un po’, delicatamente, per vedere affiorare dal terreno quel tartufo, una autentica trifola da Guinnes dei premiati. Già perchè Giorgio Ulivi tornato a casa ha voluto giustamente pesare quel tesoro disseppellito ed ecco che le cifre della bilancia hanno parlato chiaramente: 703 grammi. Quasi un chilogrammo di pregiato tartufo che Ulivi ha immortalato per ricordare di fatto un ritrovamento storico, non per la zona quanto semmai per le dimensioni e il peso del tartufo in questione che di certo è tra i più grandi mai rinvenuti nella valle del Tevere. Di certo una giornata da ricordare quella del signor Ulivi e della sua Megghy a cui ovviamente buona parte del merito per la scoperta del tartufo da record.