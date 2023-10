Trekking urbano. Tour del centro e della Giostra

Oggi è la XX edizione del Trekking Urbano, e per celebrarlo Arezzo si racconta attraverso un itinerario inedito tra storie ormai quasi perdute e tradizioni che ne rappresentano ancora oggi il cuore pulsante, rendendola unica. Un percorso tutto da scoprire che condurrà tra i tesori del centro storico e che vedrà protagonista anche la Giostra del Saracino. E’ proprio con la visita al percorso espositivo “I Colori della Giostra” al piano terra di Palazzo Comunale che partiranno i due trekking a cura delle guide aretine in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour. Il primo, mattutino, in partenza alle 10 con conclusione ore 14, e il secondo, pomeridiano, in partenza alle 14.30 con conclusione alle 18.30, entrambi della lunghezza di 2,3 chilometri, che si snoderanno attraverso i luoghi e le piazze del centro storico. Tra un aneddoto e un racconto, la passeggiata porterà i visitatori a scoprire luoghi di grande fascino normalmente non aperti al pubblico, custodi di storie e tradizioni che affondano le loro radici in epoca medievale, tra le meraviglie create dai Grandi Aretini come Piero della Francesca, Giorgio Vasari, Pietro Lorenzetti, Bartolomeo della Gatta.

Il ritrovo per i partecipanti è alle 10 per il trekking mattutino e alle 14.30 per quello pomeridiano in Piazza della Liberta (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito Discover Arezzo o all’Ufficio Informazioni Turistiche Discover Arezzo in via Vasari 13). Il tour mattutino partirà dal percorso espositivo “I Colori della Giostra” per un’immersione a 360 gradi nel mondo del Saracino per proseguire con la visita al Duomo di Arezzo e poi la tappa nella Chiesa di San Pier Piccolo dove Signa Arretii alle 11 racconterà storie, aneddoti e tradizioni relative alla Madonna dei Pani.

I partecipanti al trekking si sposteranno poi al Prato con la visita gratuita alla Fortezza per proseguire, dopo il pranzo al sacco, verso Piazza Grande, la Pieve di Santa Maria e la Badia della SS. Flora e Lucilla. Alla 14.30 parte il tour pomeridiano con la visita a “I Colori dell Giostra” poi Duomo, Parco e Fortezza al cui ingresso alle 16 si esibiranno i Musici della Giostra. Tappe in Piazza Grande, Pieve e San Pier Piccolo con i racconti di Signa Arretii alle 17.25 per concludere alla Badia.