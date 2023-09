"Trekking con delitto" per Raggiolo Estate Indagini tra i vicoli del paese e nel bosco

Un misterioso giallo da risolvere tra vicoli e sentieri di Raggiolo. Oggi è in programma la seconda edizione del "Trekking con delitto" dove bambini, ragazzi e adulti saranno chiamati a diventare protagonisti di un’indagine per trovare la soluzione di un caso che ha sconvolto la quiete del piccolo borgo casentinese. L’esperienza, adatta per tutta la famiglia, è promossa dalla Brigata di Raggiolo all’interno della rassegna Raggiolo Estate2023 e prenderà il via alle 10.30 in piazza San Michele, proseguendo per l’intera giornata fino alle 16.30. Dopo aver deciso se iscriversi individualmente o di squadra, i partecipanti riceveranno una cartina con i punti da raggiungere. L’indagine sarà sviluppata tra i vicoli e il bosco.