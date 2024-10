Tre giovani atleti al top

Tre ragazzi dell’Alga Atletica

Arezzo sono scesi in pista ai campionati italiani Cadetti nella veneta Caorle. Stella Arniani, Gemma Fabbriciani e Filippo Misuri, accompagnati dai tecnici Walter Ratano e Stefano Arniani, hanno indossato la maglia della rappresentativa toscana nella massima manifestazione nazionale riservata ai nati nel biennio 2009-2010, vivendo così l’opportunità di mettersi alla prova con i migliori coetanei della penisola. In questo contesto d’eccezione, i tre aretini sono riusciti a confermarsi tra le giovani promesse dell’atletica leggera tricolore e hanno portato un contributo al buon quinto posto della Toscana nella classifica generale dei campionati. A emergere è stato soprattutto Misuri che si è piazzato quinto nel salto triplo con 13.10 metri, poi Arniani ha centrato il sesto posto nel salto con l’asta con 2.90 metri e infine Fabbriciani ha ottenuto l’undicesimo posto nel salto triplo con 10.76 metri. L’Alga Atletica Arezzo, nel frattempo, ha trovato soddisfazioni anche in ambito regionale. Sei atleti hanno gareggiato a Lucca nei campionati toscani individuali dei Ragazzi.

A.L.