Traumi e femore rotto per una 95enne, arrestato lo scippatore

Arezzo, 26 giugno 2024 – Arrestato dalla polizia il presunto autore di una rapina a una donna di 95 anni nelle strade del centro di Arezzo, episodio che risale a una settimana fa e che avvenne in via Cesalpino. L'arrestato è un italiano di 37 anni ed è gravemente indiziato dei reati di lesioni personali e rapina impropria. Dopo aver strappato la borsa alla donna la buttò in terra per scappare meglio causandole la rottura del femore più altri traumi per una prognosi di 90 giorni. L'uomo è stato individuato grazie al primo intervento del personale del reparto Volanti della questura di Arezzo. I poliziotti acquisirono rapidamente le descrizioni del soggetto e le immagini riprese dalle telecamere. Poi, è stato riconosciuto ed individuato dalla Squadra Mobile che lo hanno rintracciato mentre girava in via Vittorio Veneto insieme ad altri soggetti tutti identificati. La polizia ha eseguito un'ordinanza del gip e ha portato il 37enne nel carcere di Arezzo.