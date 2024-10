Tratos allarga i confini. Acquisizione in Germania per crescere ancora

di Claudio Roselli

PIEVE SANTO STEFANO

Tratos Cavi cresce ancora e arriva anche in Germania. L’azienda che ha sede a Pieve Santo Stefano, interamente controllata da Tratos Srl, ha di recente acquisito tutte le azioni di Afl Telecommunications GmbH, una sussidiaria di Afl Telecommunications Llc (Afl). Il nome futuro della società sarà Tratos Cavi Germany GmbH. L’acquisto comprende tutti i prodotti in cavi in fibra ottica per i mercati dei servizi di pubblica utilità, ferroviari e specializzati, tra cui Opgw, Oppc, relative scatole di giunzione, nonché un’ampia gamma di modelli di tubi in acciaio in fibra ottica. La società continuerà a operare dalla sua struttura ben posizionata a Mönchengladbach, in Germania, per fornire un set di prodotti ancora più completo. Insieme alle sue strutture esistenti in Italia, Spagna e Regno Unito, questa acquisizione permetterà a Tratos di supportare i clienti in tutta Europa e oltre. "Tratos e lo stabilimento Afl di Mönchengladbach condividono un forte impegno verso prodotti e servizi di qualità per i clienti principali nei mercati dei servizi di pubblica utilità, ferroviari e specializzati", ha commentato Ennio Bragagni Capaccini, vicepresidente di Tratos. "L’aggiunta delle loro esclusive capacità di prodotto, della competenza tecnica del personale e del team di vendita Emea alla nostra azienda — prosegue Bragagni Capaccini — rafforzerà la posizione di Tratos in questi mercati, consentendoci di offrire ai nostri clienti un portafoglio combinato di cavi elettrici e ottici leader di mercato".

Ed ecco il commento di Jeff Schmerbeck, vicepresidente di Cable Solutions in Afl: "Tratos, in quanto produttore europeo di cavi elettrici e ottici con una lunga storia sul mercato, è un partner sinergico per lo stabilimento Afl di Mönchengladbach". L’azienda rimane impegnata a supportare i propri clienti con la sua comprovata esperienza nel settore della fibra ottica. Il portafoglio prodotti diversificato, ora di proprietà europea, offre una posizione ancora migliore per soddisfare queste esigenze. Dunque, un altro motivo di orgoglio per la Valtiberina e per l’elevato livello della sua imprenditoria. Afl è un produttore internazionale che fornisce soluzioni end-to-end ai mercati dell’energia, dei fornitori di servizi, delle imprese, dell’iperscala e dell’industria. I prodotti dell’azienda sono utilizzati in oltre 130 Paesi.