Trasporti, la circolare di Subbiano. Nuovi mezzi per tutto il territorio

di Gaia Papi

Una circolare urbana da a Castelnuovo, un trasporto pubblico con unico titolo di viaggio tra e Capolona, un trasporto pubblico integrato tra cittadini e utenza scolastica, due linee che toccano tutte le frazioni e località. Queste le importanti novità del trasporto pubblico del Comune partito in questo 2024. "Abbiamo riorganizzato il servizio grazie al lavoro certosino che è stato fatto dall’ufficio scuola e sociale insieme a Tiemme, ottimizzando linee, orari anche con il trasporto scolastico – ha commentato il sindaco Ilaria Mattesini – Dall’8 gennaio, giorno di ritorno a scuola, ci saranno nuovi mezzi ma sempre nel rispetto degli orari senza creare disagi agli studenti".

Trasporto pubblico e Capolona sotto un unica "bandiera", quella di Tiemme, per cui con lo stesso titolo di viaggio i cittadini potranno spostarsi su tutti e due i territori. "Quindi anche i ragazzi che sono già in possesso di un abbonamento per il trasporto scolastico possono utilizzare anche le linee pomeridiane per raggiungere i luoghi di sport piuttosto che altre destinazioni" continua Mattesini. "Da quando la Regione ha deciso di abbandonare le linee cosiddette deboli del trasporto, tra cui anche le nostre, abbiamo l’onere e l’onore di dovere gestire quello che è il trasporto pubblico integrato al trasporto scolastico – commenta l’assessore Dominga Guerri – noi avevamo già cominciato l’anno scorso ad aprire le porte al trasporto scolastico rendendo quindi i pullman utilizzabili non soltanto dai ragazzi che andavano a scuola ma anche da tutti gli utenti aventi appunto un titolo di viaggio, così che avevamo già fatto un passo come amministrazione, adesso l’integrazione si completa". "Così tutto il territorio è coperto con tutte le frazioni. Oltre ad un titolo di viaggio che consente di spostarsi tra e Capolona, l’altra grande novità è una circolare urbana, la cosiddetta Linea Bianca, che collega a Castelnuovo, unendo poli commerciali e transitando per il centro del paese, quindi con collegamenti anche ai servizi essenziali" conclude l’assessore Dominga Guerri. Il sindaco Ilaria Mattesini ha poi puntualizzato che "gli accompagnatori negli orari dei servizi scolastici sono garantiti, certo sono obbligatori per la scuola dell’infanzia, ma il Comune li garantisce anche per la scuola primaria e quella secondaria, grazie alla convenzione con Auser".