Tra Berta Festival e Palio. La città dei grandi eventi

di Claudio Roselli

Un coinvolgimento maggiore della città e delle sue associazioni nella fase clou degli eventi a , che prenderanno il via domani con il concerto di Edoardo Bennato, atto primo del Berta Music Festival e che si concluderanno domenica 8 settembre con il Palio della Balestra. Le due grandi rassegne sono state presentate ieri mattina a Palazzo delle Laudi, rispettando l’ordine cronologico che ha per protagonista l’associazione "I Citti del Fare", capace di portare in piazza Torre di Berta – oltre a Bennato – anche Max Gazzè con l’orchestra Mirko Casadei, Canzonissima con artisti locali più la Sestosenso Band e poi Paolo Ruffini lunedì 26 con "Up & Down". Appuntamenti che riempiranno la piazza e il centro . Serata del 27 agosto con gli Everlime, tribute band dei Pink Floyd e poi venerdì 30 agosto, in notturna, il via alla suggestiva parentesi rinascimentale con un ricco corteo storico che vedrà sfilare la Federazione Balestrieri Sammarinesi assieme a sbandieratori e balestrieri biturgensi. Proprio gli sbandieratori, nella serata di sabato 31, fungeranno da apripista con il tradizionale spettacolo dei Giochi di Bandiera, articolato su due ricorrenze storiche per il Borgo: l’una, triste, è l’80esimo dell’abbattimento della Torre di Berta; l’altra, eccezionale, i 70 anni dal ritrovamento casuale dell’affresco del San Giuliano di Piero da parte di un signore del posto, Lino Mercati.

Città più partecipe, dicevamo, anche per rinverdire lo spirito di appartenenza: le sue società rionali, Porta Romana e Porta Fiorentina, hanno organizzato le rispettive cene per lunedì 2 settembre e l’associazione "Una Valle di Donne" si è resa protagonista di una operazione davvero imponente, realizzando 300 bandiere con i colori dei quartieri che arricchiranno come non mai l’addobbo a festa del centro storico. Il concerto propiziatorio di giovedì 5, la cena propiziatoria del Palio venerdì 6, la commedia "La moglie perfetta" del Teatro Popolare sabato 7, il Mercato di Sant’Egidio nelle logge e nel chiostro della cattedrale (7 e 8 settembre) e il Ballo dei Rioni, di nuovo a cura de "I Citti del Fare" (il 7), completeranno la ricca agenda della settimana che prepara alla secolare sfida di domenica 8 fra Gubbio e , non dimenticando il Palio di Sant’Egidio del 1° settembre e quello dei rioni il 4.