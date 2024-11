Toy Motor si rinnova. Carrara protagonista del taglio del nastro

È stato lo chef Damiano Carrara (nella foto), celebre pasticcere e conduttore televisivo, a tenere a battesimo ad Arezzo il nuovo salone Hyundai di Toy Motor, una struttura moderna che va ad ampliare i servizi già offerti in città dalla concessionaria. Con l’apertura di questo nuovo show room, inaugurato in via Giambattista Vico, sabato scorso, sale a 35 il numero delle persone impiegate da Toy Motor ad Arezzo. Star della giornata è stato Damiano Carrara che si è cimentato in uno show coking davanti a tantissimi fan e clienti.