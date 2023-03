Tour nella notte degli invisibili I rifugi a sorpresa dei clochard Un villaggio vicino al tribunale

di Gaia Papi Tè caldo, biscotti, coperte, vestiti. Tutto è pronto sul mezzo della Croce Rossa per affrontare la notte aretina.Ci avviamo in un giro nel mondo della notte, tra gli invisibili che ne sono quasi gli unici protagonistio. Partenza alle 22 dalla sede, alla guida il presidente Luca Gradassi, con lui quattro volontari, Kamila Nako, Federico Vegni, Marianna Conci e Massimo Meacci. Stasera sono loro l’unità di strada in soccorso dei senza tetto. Sono gli angeli rossi, come qualcuno li chiama, perlustrano la città in lungo e largo, puntando le loro torce negli angoli scelti dai clochard per trascorrervi la notte, lontani da occhi indiscreti e il più possibile al riparo dal freddo. Tra le prime tappe c’è la stazione. Kamila Nako, 25 anni, nella Croce Rossa aretina da otto, la settimana scorsa ha effettuato una prima perlustrazione, raccogliendo le varie richieste. Sa che al vecchio scambio merci, c’è una tenda, di quelle che apri con un gesto, all’interno due senza tetto, uno di loro è invalido, al quale, qualche giorno fa, la Croce Rossa ha regalato una sedia a rotelle. "Ha pochi denti, ci ha chiesto degli alimenti morbidi, delle marmellate e una tuta" ci racconta Kamila. Desideri realizzati, c’è...