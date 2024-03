Toscana Tour, la carica dei 2mila. L’indotto della grande equitazione: alberghi e ristoranti da tutto esaurito

Prime gare ieri per l’edizione 2024 del Toscana Tour e già grande agonismo e spettacolo. L’Arezzo Equestrian Centre per cinque settimane sarà la capitale dell’equitazione mondiale, dove si daranno battaglia sugli ostacoli oltre 2mila cavalieri e amazzoni provenienti da 30 diverse nazioni, attirati anche da un montepremi totale di 900mila euro.

Venti categorie saranno valide anche ai fini dei Longines Rankings Fei, tra queste i Gran Premi della domenica che ogni anno richiamano nelle tribune dell’arena Boccaccio il pubblico delle grandi occasioni. Si calcola che ogni settimana ci sarà un giro di 4-5 mila persone tra cavalieri, addetti ai lavori e naturalmente tantissimi appassionati d’equitazione.

Una bella boccata di ossigeno per le strutture ricettive di Arezzo e dei comuni vicini che in alcuni week end arrivano a registrare il tutto esaurito in alberghi e agriturismi. Grande interesse da parte di cavalieri e amazzoni stranieri anche per i prodotti tipici locali, come salumi, olio e vini, di cui spesso fanno scorta prima di tornare nelle loro nazione.

L’evento sportivo tra i più attesi in Italia quest’anno è stato diviso in due periodi: il Toscana Tour 1, dal 7 al 17 marzo e il Toscana Tour 2, dal 26 al 31 marzo e dal 2 al 14 di aprile. Attesi i migliori atleti del jumping mondiale, come il brasiliano Marlon Modolo Zanotelli, due volte medaglia d’oro ai Giochi Panamericani, l’amazzone tedesca Jorne Sprehe, lo svizzero Alain Jufer e l’amazzone olandese Lisa Nooren, figlia dell’atleta olimpico Henk, e la svedese Emma Emanuelsson.

Tra gli azzurri ci saranno l’aviere Giampiero Garofalo, campione italiano in carica, il carabiniere Bruno Chimirri, i fratelli Federico e Francesca Ciriesi della Polizia di Stato, il carabiniere Giacomo Casadei, Alberto Zorzi e Nico Lupino dell’Esercito, il carabiniere Filippo Bologni e il giovane Neri Pieraccini.

Attesissimo dal pubblico italiano, Gianni Govoni, primo nell’albo d’oro di Toscana Tour con 7 Gran Premi vinti e unico azzurro ad aver partecipato a 2 Olimpiadi, 3 Campionati del Mondo, 10 Europei, 3 Giochi del mediterraneo e 1 finale di Coppa del Mondo.

Tanti anche i vip del mondo equestre, come i fratelli Guido ed Emanuele Grimaldi, armatori della compagnia di navigazione Grimaldi Lines, il magnate Oleksandr Onyshchenko, atleta olimpico e attivo nell’industria del gas, e Andrea Riffeser Monti editore di Quotidiano Nazionale La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno e presidente della Fieg, federazione degli editori. Da quest’anno le immagini più belle di Toscana Tour 2024 saranno accessibili in area vip su tre monitor di ultima generazione.