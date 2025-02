Toscana Tour fa sold out. All’Equestrian i big in gara: "Un traino per l’economia"

Conto alla rovescia per il Toscana Tour e già tutto prenotato in alberghi e bed and breakfast per l’internazionale che dal 6 marzo al 13 aprile vedrà sfidarsi all’Arezzo Equestrian Centre i big dell’equitazione mondiale e vedrà arrivare in città oltre 5mila persone a week end per un indotto economico che sfiora i 15 milioni di euro.

"Per la città è un’importante occasione di guadagno - dice Riccardo Boricchi patron dell’Equestrian - facendo un calcolo anche solo per il mangiare e il dormire vediamo che vengono spesi almeno 100 euro a persona. Poi ci sono le spese nei vari negozi. Il livello della clientela è molto alto. Mi dicono alcuni ristoratori che le migliori bottiglie si stappano proprio nei giorni del Toscana Tour. Quindi si arriva facilmente ad un indotto economico complessivo per la nostra città che va dai 10 ai 15 milioni di euro".

Il prestigioso evento internazionale, organizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Arezzo e la collaborazione di Jumping Verona, poretrà all’Arezzo Equestrian Centre per cinque settimane oltre 2mila cavalieri e amazzoni provenienti da più di 30 nazioni e in lizza per un montepremi complessivo di 900 mila euro. L’evento, come già lo scorso anno, sarà diviso in due periodi, dal 6 al 16 marzo e dal 25 marzo al 13 aprile, e offrirà un programma ricco di competizioni: dai concorsi Csi a 4 stelle fino alle categorie riservate a Young Riders, Juniores, Pony, Children e giovani cavalli. Venti gare saranno valide per il Longines Rankings Fei, tra cui gli attesi Gran Premi della domenica, appuntamenti imperdibili per gli appassionati di equitazione.

E a rendere spettacolari le gare sugli ostacoli saranno alcuni dei migliori cavalieri del panorama mondiale. Dal francese Roger Yves Bost, oro olimpico a Rio 2016, a Ludo Philippaerts, leggenda belga del salto ostacoli e padre di Olivier e Anthony, anche loro attesi protagonisti.

Tra i nomi di spicco anche il brasiliano Carlos Ribas, veterano delle Olimpiadi e dei World Equestrian Games, lo svizzero Niklaus Schurtenberger, bronzo olimpico a squadre a Pechino 2008 e i cugini Jack e Thomas, eredi della grande e numerosa dinastia dei Whitaker. Ci sarà anche Sophie Hinners che lo scorso novembre è stata la prima donna della storia a vincere il Gran Premio di Coppa del Mondo a Fieracavalli di Verona.

L’Italia sarà rappresentata dalla campionessa italiana in carica Giulia Martinengo Marquet, seconda nell’ultimo Gran Premio Rolex di Ginevra. Insieme a lei il toscano Emilio Bicocchi, Luca Marziani, Alberto Zorzi, Giacomo Bassi, Natale Chiaudani e il giovane talento Giacomo Casadei. La 19esima edizione di Toscana Tour sarà presentata giovedì 6 marzo alle ore 12.30 nella sede del Consiglio regionale della Toscana a Firenze.