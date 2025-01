Toscana Gospel Festival, è chiusa la 28esima edizione: un successo da 6.000 spettatori

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Il Toscana Gospel Festival ha concluso la sua 28ª edizione il 1° gennaio 2025 al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, registrando un tutto esaurito già da giorni.

Questo evento ha segnato un nuovo straordinario traguardo nella storia del festival, superando i 400 concerti complessivi e ampliando la partecipazione a 16 città toscane. Ancora una volta, il pubblico toscano ha dimostrato il suo profondo affetto per il gospel, con numerosi sold out in diverse località.

Alle città storiche come Arezzo, Montepulciano, San Giovanni Valdarno, Marciano della Chiana, Cortona, Agliana, Montalcino, Torrita di Siena e Massa e Cozzile, si sono aggiunte quest'anno Chianciano Terme, Castiglion Fiorentino, Fucecchio, Carrara e Cavriglia.

La Toscana ha offerto al festival un'accoglienza calorosa e partecipata, con 6.000 spettatori e oltre 100 tra musicisti e cantanti che si sono esibiti sui palchi. Lo spirito del gospel ha animato teatri, chiese e luoghi pieni di storia, coinvolgendo il pubblico con migliaia di mani alzate e cuori palpitanti.

La passione del pubblico e l'entusiasmo dei cori hanno sempre accompagnato il Toscana Gospel Festival, e quest'anno possiamo celebrare con orgoglio un'edizione straordinaria, sia per la qualità dei gruppi che per l'elevata partecipazione. Il Toscana Gospel Festival rappresenta un fenomeno unico in Italia per dimensioni e capacità di attrarre pubblico verso questo genere musicale così particolare.

L'organizzazione di Officine della Cultura desidera ringraziare tutti i partner che sostengono il progetto: gli enti pubblici (Comuni e Regione Toscana), il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America, le direzioni dei teatri, le fondazioni, gli sponsor, gli amici della stampa e dei media, ma soprattutto il nostro numeroso e appassionato pubblico, che ci ha accompagnato con grande entusiasmo in tutti I concerti.

Un ringraziamento speciale va ai cori gospel che hanno partecipato alla 28ma edizione del festival: Voices of Victory, Pastor Ron Gospel Show, Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers, Harlem Sisters Of Gospel, Meachum Clarke & Company, Eric Waddell & Abundant Life Gospel Singers, Revolution Gospel Choir, Cedric Shannon Rives & The Unlimited Praise Gospel Singers, JP & The Soul Voices, Tony Washington Gospel Singers e Joselin St. Aimee - The Spirit Of Gospel.

Questi artisti straordinari ci hanno regalato gioia e divertimento con le loro incredibili voci, i sorrisi e i balli, facendoci sognare un mondo migliore. Partecipare a un concerto del Toscana Gospel Festival non è semplicemente assistere a uno spettacolo, ma vivere una vera e propria magia di musica, spiritualità ed energia, un evento che difficilmente lascia indifferenti.

Concludiamo con le parole del grande Sam Cooke, che abbiamo celebrato quest'anno nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa: "Un piccolo fiore che sboccia a maggio, un bel tramonto alla fine della giornata, qualcuno che aiuta uno sconosciuto lungo la strada, questo è il paradiso per me."