Torna Vinokilo alla Casa dell’Energia. L’appuntamento con la moda vintage

Fa impazzire i giovani ma anche l’ambiente. È Vinokilo, l’evento che porta in città la moda vintage ma anche musica e divertimento. Quest’anno, appuntamento sabato 9 e domenica 10 novembre alla Casa dell’Energia. Il direttore dello spazio di via Leone Leoni, Fabio Mori: "Vinokilo è ormai un

appuntamento fisso nel calendario della Casa dell’Energia. Anche questa volta invitiamo

i cittadini a venire per acquistare vestiti vintage e per contrastare il fast fashion, divenuto ormai insostenibile dal punto di vista delle emissioni ma anche dei rifiuti". In programma anche una serie di eventi, come il "Green Talk" di sabato alle 18 in cui si parlerà di economia circolare con il presidente di Aisa Impianti Giacomo Cherici, che sostiene l’iniziativa.

Vinokilo è il festival itinerante della moda sostenibile e della circolarità, che porta nelle città italiane e non solo vintage e

second hand in vendita al kg. Un evento dedicato alla cultura del riuso e che apre le porte anche a esperienze con laboratori educativi e iniziative sociali. Come ogni anno, vengono accettati solo pagamenti con carte di credito, per aiutare l’ambiente in ogni ambito. Sarà aperto anche il "Give Back Bar", un banco in cui sarà possibile lasciare vecchi vestiti in buone condizioni: per ogni chilo di indumenti donato sarà possibile ricevere in cambio un buono sconto di 4€.

Per chi non è riuscito a conquistare uno dei biglietti di ingresso gratuiti, già terminati sul sito, sarà possibile accedere all’evento acquistando i biglietti a prezzo pieno o ridotto, disponibili sul sito https://vinokilo.events/collections/arezzo.

Gli spazi saranno aperti sabato e domenica dalle 10 alle 20.