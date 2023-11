Torna Maran. Alle rondinelle nel 2005-2006

Le prossime ore dovranno portare anche l’ufficialità, ma domani mattina, alla ripresa degli allenamenti, sarà Rolando Maran a guidare le Rondinelle. Il sessantenne tecnico trentino, che risiede a Desenzano, tornerà sulla panchina biancazzurra a 17 anni dalla prima esperienza, quando nel 2006, nel momento-clou della corsa per salire in serie A, venne esonerato dall’allora presidente Gino Corioni, che scelse di affidare lo sprint-promozione a Zdenek Zeman, che, però, incappò in una brusca frenata della squadra che finì fuori dai play off. Da allora molto è cambiato e Maran è riuscito a farsi apprezzare come allenatore capace anche in serie A, soprattutto con Chievo e Cagliari, prima di affrontare le ultime due esperienze in ordine di tempo (col Genoa nel 2020 e a Pisa l’anno scorso) che si sono concluse con altrettanti esoneri. Proprio dalla società toscana Maran si deve liberare definitivamente in queste ore e subito dopo il Brescia potrà annunciare il nuovo tecnico che ha avuto il coraggio di accettare la sfida non solo di risollevare le Rondinelle (reduci da cinque sconfitte consecutive), ma anche di lavorare con un presidente come Massimo Cellino, che nella sua ultratrentennale avventura calcistica ha fissato l’autentico record di 53 esoneri, compresi allenatori di rilievo come Mazzone, Tabarez, Ventura, Allegri, Giampaolo e Donadoni, per un elenco più che nutrito, iniziato nel ’93 con Radice e che al Brescia ha compreso pure Corini e Pippo Inzaghi.Luca Marinoni