Torna l’antica fiera del ceppo. Musica, prodotti tipici e teatro

Tradizione, folklore ed eccellenze enogastronomiche di scena a Lucignano. Oggi torna protagonista l’Antica Fiera del Ceppo. "Un’ iniziativa con cui vogliamo riscoprire le migliori tradizioni del nostro territorio, regalando ai lucignanesi e ai turisti un’esperienza autentica – conferma la sindaca Roberta Casini Il via alle 10:30 con la Banda "G. Rosini" che attraverserà le vie del paese accompagnata dalla street band, creando un’atmosfera festosa e accogliente. In Piazza delle Logge, cuore della manifestazione, sarà allestita l’Antica Fiera, dove le bancarelle, quest’anno ben 49, esporranno prodotti tipici e artigianali anche di hobbisti a km. 0. Sarà possibile trovare dalle eccellenze gastronomiche come il tartufo, il pecorino e l’olio d’oliva, fino a presepi, giocattoli in legno e addobbi natalizi. Ad animare la piazza ci saranno stornelli e balli del Gruppo Folcloristico di Lucignano, che coinvolgeranno il pubblico nelle danze tradizionali. Il Villaggio di Babbo Natale, allestito a Porta San Giovanni, sarà il punto di riferimento per i più piccoli, mentre il teatro ospiterà l’esposizione dei disegni realizzati dagli alunni della scuola primaria, che verranno premiati nel pomeriggio. Sulla gradinata della Collegiata, gli studenti dell’Istituto "Rita Levi Montalcini" daranno vita ad un emozionante concerto di canti natalizi, coinvolgendo bambini e ragazzi di ogni età. L’intera giornata sarà accompagnata da musica dal vivo, con il duo "Christmas Jazz" Sulpasso & Gorgone che si esibirà in Piazza delle Logge.

Gli stand di street food, aperti dalle 11 alle 20, offriranno la possibilità di gustare piatti tipici della tradizione locale, proposti dai rioni di Lucignano. Il programma si concluderà con lo spettacolo teatrale degli studenti delle scuole medie nella Sala Marini e con la premiazione del concorso "Miglior Olio di Lucignano" presso il Teatro Rosini. "L’Antica Fiera del Ceppo", detta anche "Fiera del cappone", trae origine dal legno bruciato nei caminetti delle famiglie toscane, che alla vigilia di Natale doveva essere il più grande per durare più a lungo possibile e alla specialità culinaria natalizia per eccellenza.