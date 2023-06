Torna la settimana dedicata alla donazione del sangue

Arezzo, 5 giugno 2023 – Dal 3 al 10 giugno torna ad Arezzo la settimana della donazione del sangue. Il progetto, portato avanti da tempo dai quattro quartieri della giostra del Saracino in collaborazione con Asl Tse e l’associazione Avis comunale di Arezzo consiste nell’effettuare in questi giorni una donazione presso il centro trasfusionale del San Donato da parte dei quartieristi donatori al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull’importante gesto del donare sangue.

L’iniziativa, oltre a sensibilizzare i giovani ed i potenziali donatori che ancora non si sono decisi a diventarlo, mira a promuovere anche corretti stili di vita e l’abitudine all’aiuto e alla socializzazione mediante un gesto semplice ma essenziale. Il presidente Guida di Avis ed i rettori dei quattro quartieri ringraziano tutti coloro che si sono presi l’impegno di recarsi a donare.

Ringraziamenti anche da parte del dott. Pantone direttore del Centro trasfusionale di Arezzo: “Ringrazio Porta Crucifera, promotore e trascinatore di tutti gli altri tre quartieri, che portano avanti questo lodevole progetto ormai da tempo e colgo l'occasione per rilanciare l'appello alla donazione perché di sangue c’è sempre bisogno- I Centri trasfusionali sono presenti in tutta la nostra provincia e sono a disposizione di tutti i cittadini. Abbiamo Centri in Valdarno, Casentino, Valtiberina e Valdichiana.

Il mio ringraziamento va in primis ai donatori, quartieristi di tutti i colori della Giostra, persone dotate davvero di un grande generosità e alle associazioni di volontariato che collaborano con le nostre strutture, grazie al loro costante e prezioso impegno supportano l’organizzazione ed il reclutamento dei donatori, un lavoro fondamentale.

Grazie anche a tutto il personale coinvolto nella raccolta e produzione di emocomponenti. Ogni iniziativa che promuove la donazione del sangue spinge a ricordare per chi ancora fosse titubante che può recarsi presso le nostre strutture per un colloquio con i medici trasfusionisti. Chiunque, in età compresa tra 18 e 60 anni, può iniziare l’attività di donazione prenotando la prima visita sia attraverso le associazioni di volontariato sia direttamente ai Centri Trasfusionali.

Oltre a fare un gesto importante per chi ha bisogno preme ricordare che per tutto il periodo di attività (fino al compimento dei 70 anni) lo stato di salute dei donatori viene costantemente tenuto sotto controllo attraverso esami periodici.”