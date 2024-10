Torna la “Scuola di formazione civica” con una sede tutta sua

Arezzo, 15 ottobre 2024 – Riparte di slancio l’annata della Scuola di Formazione Civica dell’Associazione culturale Tra Tevere e Arno e lo fa con due importanti novità.

La prima e’ l’inaugurazione ufficiale della sede di questa scuola che avrà a disposizione la bellissima chiesa sconsacrata della Madonna del Duomo sita in via Oberdan 61 ad Arezzo, messa a disposizione dalla famiglia Boncompagni.

La seconda è l’apertura di una scuola di Introduzione alla politica che prenderà il via da metà novembre con appuntamenti pomeridiani aperti a tutta la cittadinanza e non solo agli studenti per i quali viene però confermato il grande impegno che vedrà l’associazione in quasi tutte le scuole superiori della comune e della provincia.

“Siamo ripartiti per il quarto anno consecutivo- racconta la prof.ssa Maria Pia Nannini, direttrice della scuola- e in questa stagione abbiamo aggiunto altre scuole. Siamo molto soddisfatti della collaborazione dei presidi e di come la nostra proposta di educazione civica sia stata accettata con grande entusiasmo.”

A suggellare l’importanza didattica dell’iniziativa anche la presenza del Dirigente Scolastico Provinciale Lorenzo Pierazzi che ha spiegato quanto sia necessario puntare sull’educazione civica per la crescita e la formazione degli studenti. Il dott. Stefano Tenti, presidente dell’Associazione Tra Tevere e Arno, ha concluso la giornata con un misto di emozione e soddisfazione.

“Qui vedo un gruppo di vecchi amici che ha accettato la mia proposta e che nel tempo è diventata qualcosa di solido e concreto. Dobbiamo ripartire dalla politica, quella vera, quella che fa il bene pubblico e dobbiamo trasmettere la passione per questa politica alle nuove generazioni.”