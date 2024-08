Torna il teatro alle Serate di Castelsecco

Tornano le Serate di Castelsecco, musica, astronomia e teatro sotto le stelle a cura di Associazione di Castelsecco. Ad agosto gli appuntamenti cominciano il stasera alle 19 con la serata dedicata al teatro con lo spettacolo "Perché con gli uomini ci vuole fortuna", di L. Boncompagni con la partecipazione della compagnia teatrale "Avanti tutta", mentre sabato 10 alle ore 21,45 tutti con il naso all’insù a guardare le stelle cadenti, con l’appuntamento "Astronomia, telescopi sull’universo con gli astrofili" con A. Luttini e E. Boschi. Dopo l’intervallo ferragostano, gli eventi proseguono sabato 7 settembre alle ore 9 con "Ambiente … per esempio", una camminata per le strade cittadine con raccolta e selezione dei rifiuti, realizzato in collaborazione con Insieme per Arezzo, ospiti del Carcere di Arezzo, Cai, Scouts Cngei. Sabato 21 settembre "A spasso con Giorgio", con Uberto Kovacevich e M. I. Friscia, per la regia di Amina Kovacevich con la partecipazione degli allievi della Libera Accademia del Teatro e conclusione sabato 28 settembre con "Vasari sconosciuto" tratto dalle sue poesie. Letture, commenti e ironie di Claudio Santori presso la CaMu-Casa della Musica di Arezzo.