Cronaca
CronacaTorna il party "Why Not" al Garden
30 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
Torna il party "Why Not" al Garden

La festa Lgbti-friendly di Chimera Arcobaleno. Arcigay Arezzo.

Stasera il locale disco&lounge Garden Merci si riaccende per una notte di musica, show e libertà con il party Lgbti-friendly dell’aretino WhyNot¿ nella sua edizione estiva. Ospite speciale, per la prima volta ad Arezzo, sarà la Drag Queen Aura Eternal: artista palermitana che ha partecipato ai programmi tv Drag Race Italia 2 e Queen of the Universe 2 (contest internazionale che vede in giuria, tra gli altri, la Spice Girl Mel B). Graditissimi ritorni invece quello di Nike drag queen, l’eclettica performer resident del WhyNot e Roberta Orzalesi amata dj di MuccAssassina di Roma e Mamamia. Stasera l’apertura porte è prevista dalle 22:30 con Roby per il dj set di apertura, ma anche le performance di Roxie Lux (resident Drag Queen aretina) e l’animazione danzante con Andrea, Noemi e Klinik Group. "WhyNot¿" è un progetto dell’associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, intende essere inclusività, casa di tutte le identità e uno spazio sicuro per tutti e tutte: l’ingresso al locale è aperto a chiunque voglia divertirsi rispettando chi ha intorno, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale, la sua identità o espressione di genere, etnia, età ecc... lasciando fuori pregiudizi, commenti e odio.

