Torna il Mercatino dei Ragazzi. Il Polvarone in scena per il Calcit

Gran finale per la settimana di "Calcit in Scena" ad Arezzo Fiere. La sei giorni partita martedì al palaffari, oggi proporrà il ritorno del Mercatino dei Ragazzi. Appuntamento con i banchi dalle 8 alle 19. In vendita come di consueto un po’ di tutto: dai giochi all’attrezzatura per bambini, passando per libri, oggettistica, libri, dischi, piante e coperte fatte a mano. Mentre stasera alle 21 tornerà il teatro della compagnia del Polvarone che metterà in scena la commedia "Brigitta damm’un bacino".

Una pièce brillante e molto divertente in vernacolo con al centro un piccolo bar di quartiere dove si intrecciano storie, pettegolezzi e intrighi d’amore. Personaggi coloriti e divertenti interagiscono tra loro con la spontaneità che da sempre caratterizza gli attori del Polvarone.

La sceneggiatura è anche punteggiata da stornelli dal vivo tipici del tempo passato. Uno spettacolo sempre nuovo ed intrigante con tanti nuovi attori anche molto giovani che sono andati a rinnovare il cast del Polvarone.

"Una settimana di iniziative che rispondono a sensibilità e interessi diversi con un focus privilegiato dedicato ai più piccoli, alla cui crescita e alla cui salute è necessario riservare particolare attenzione – ha detto il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli. Le offerte libere raccolte nel corso delle giornate, così come gli incassi del Mercatino dei Ragazzi, andranno a sostegno del progetto Scudo del Calcit, un servizio di cure domiciliari oncologiche gratuito per le famiglie aretine e che costa al Calcit 350mila euro l’anno.