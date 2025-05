Torna il Festival di Bandiere. L’evento apre all’Archidado

Torna l’appuntamento che celebra l’arte della bandiera in tutte le sue forme. Oggi e domani Cortona tornerà ad ospitare il festival internazionale "Bigordi Banderie" organizzato dal Gruppo storico e sbandieratori con il contributo del Consiglio dei Terzieri, la collaborazione con l’associazione internazionale European Confederation of Flags, il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Associazione Storica della Regione Toscana. Un evento che segna l’avvio dei festeggiamenti legati alla giostra dell’Archidado che si apriranno ufficialmente la prossima settimana. Oltre ai padroni di casa del Gruppo Storico di Cortona saranno presenti alla manifestazione gli Sbandieratori di Tortosa ("Abenderats de Tortosa"), che si sono esibiti la prima volta nel 2003 e che si muovono in Spagna, Francia e Portogallo e Italia e la Federazione Balestrieri Sanmmarinesi di San Marino, che dal 1982 è composta, oltre che da Balestrieri, anche da Sbandieratori, Tamburi e Chiarine. Il nome della manifestazione è stato ripreso direttamente dallo Statuto di Cortona risalente al 1325 dove vengono citati dei giochi in onore della futura Santa Margherita. I giochi venivano svolti con l’ausilio di alcune bandiere dalle lunghe aste, appunto le Bigordi Banderie.

Come ogni anno nel pomeriggio di oggi ci sarà la possibilità di partecipare anche da parte del pubblico presente all’evento "in piazza", in cui conoscere e provare in prima persona le varie tecniche di maneggiare la bandiera. Alle 21 ci saranno l’esibizione dei gruppi in piazza Signorelli. Domani alle ore 10 tavolo aperto sulla storia e l’origine della bandiera e dell’Alfiere con Giovanni Nardoni, mentre alle 15 torneranno le esibizioni in piazza Signorelli. Inoltre, durante il Festival si terrà il primo concorso fotografico "Premio Bigordi", in cui qualsiasi appassionato di fotografia o anche professionista può partecipare. Le fotografie verranno sottoposte a valutazione tecnica da professionisti del settore, che esprimeranno un giudizio insindacabile.

Le foto vincitrici verranno pubblicate nel sito ufficiale del Gruppo Storico Città di Cortona. Questa iniziativa, come detto, segna l’avvicinamento dell’appuntamento cittadino con la giostra dell’Archidado che l’8 giugno vedrà sfidarsi a suon di colpi di balestra i 5 rioni cittadini alla conquista della 31esima verretta d’oro. Prima della sfida ancora tanti appuntamenti in programma. Gli appuntamenti in programma a maggio mescolano il folclore con i festeggiamenti religiosi della città in onore della patrona Santa Margherita. Venerdì 23 maggio tornerà la colata dei ceri, mentre il giorno successivo ci sarà la consueta riproposizione della benedizione religiosa, legata proprio alla seconda festa annuale dedicata alla patrona cortonese Santa Margherita. Tornerà il mercatino medievale in programma il 1° e il 2 giugno, le esibizioni degli sbandieratori (6 giugno) e l’antica rievocazione del matrimonio tra i Casali (7 giugno).